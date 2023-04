Quando inizia e dove vedere la Via Crucis del Papa in TV e in streaming (Di venerdì 7 aprile 2023) La Via Crucis, il rito della Chiesa cattolica che ricorda il percorso compiuto da Gesù Cristo prima della crocifissione sul monte Golgota, è uno degli eventi religiosi più importanti di tutto l’anno. Si celebra ogni dodici mesi nella giornata del Venerdì santo, due giorni prima della Domenica di Pasqua. È tradizione che il rito coinvolga l’istituzione della Chiesa ai massimi livelli, per questo motivo i fedeli attendono con trepidazione la Via Crucis del Papa, appuntamento immancabile nella sera del Venerdì santo, il venerdì che precede la Pasqua cristiana. Di seguito le informazioni principali su Quando inizia e dove vedere la diretta televisiva e streaming della Via Crucis di Papa Francesco in questo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) La Via, il rito della Chiesa cattolica che ricorda il percorso compiuto da Gesù Cristo prima della crocifissione sul monte Golgota, è uno degli eventi religiosi più importanti di tutto l’anno. Si celebra ogni dodici mesi nella giornata del Venerdì santo, due giorni prima della Domenica di Pasqua. È tradizione che il rito coinvolga l’istituzione della Chiesa ai massimi livelli, per questo motivo i fedeli attendono con trepidazione la Viadel, appuntamento immancabile nella sera del Venerdì santo, il venerdì che precede la Pasqua cristiana. Di seguito le informazioni principali sula diretta televisiva edella ViadiFrancesco in questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Insomma se si usano fonti ufficiali, a prescindere dall'indicatore della produttività, il declino italiano inizia s… - IlvaMenchini : RT @Lilliflo: quando niente è andato per il verso giusto quando senti il peso di ogni insuccesso.. Basta il rumore di quattro zampette c… - tuttopuntotv : Quando inizia e dove vedere la Via Crucis del Papa in TV e in streaming @Pontifex_es #PapaFrancesco #ViaCrucis - MirandaFelli : RT @Lilliflo: quando niente è andato per il verso giusto quando senti il peso di ogni insuccesso.. Basta il rumore di quattro zampette c… - szilviade_ : RT @Lilliflo: quando niente è andato per il verso giusto quando senti il peso di ogni insuccesso.. Basta il rumore di quattro zampette c… -