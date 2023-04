Quando Berlusconi provò a portare Vialli al Milan, Mantovani: ''Mi opposi. Luca amava il mare'' (Di venerdì 7 aprile 2023) Francesca Mantovani, figlia di Paolo, il presidente della Sampdoria dello scudetto 1990 - 91, racconta un retroscena di mercato tra Berlusconi e suo ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 7 aprile 2023) Francesca, figlia di Paolo, il presidente della Sampdoria dello scudetto 1990 - 91, racconta un retroscena di mercato trae suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... servizialbatros : RT @dariodangelo91: Quando, nel 2009, Silvio #Berlusconi venne colpito da uno squilibrato in piazza Duomo, Pierluigi #Bersani lo raggiunse… - zothic : RT @dariodangelo91: Quando, nel 2009, Silvio #Berlusconi venne colpito da uno squilibrato in piazza Duomo, Pierluigi #Bersani lo raggiunse… - BeneWalter : @rulajebreal un pò come è stato massacrato Berlusconi in Italia da quando è entrato in politica. Fenomeno di un'ara… - antoniolupica_ : RT @dariodangelo91: Quando, nel 2009, Silvio #Berlusconi venne colpito da uno squilibrato in piazza Duomo, Pierluigi #Bersani lo raggiunse… - WillyWallyIta : RT @dariodangelo91: Quando, nel 2009, Silvio #Berlusconi venne colpito da uno squilibrato in piazza Duomo, Pierluigi #Bersani lo raggiunse… -