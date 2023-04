“Quando arriverà sulla tavola”. Il destino della carne sintetica (Di venerdì 7 aprile 2023) Angelo Vescovi, biologo e farmacologo, nonché presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, è ospite della puntata del 7 aprile di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Nel corso del talk show si approfondisce il tema legato alla carne sintetica e alle controversie di questo tipo di alimentazione: “Probabilmente è nel futuro, in questo momento non è così, la discussione tra gli esperti del settore è ancora in corso. La prima cosa da chiarire è che non è un futuro prossimo. Per arrivare a produrre una carne in laboratorio che sostituisca, sia per le sue caratteristiche ma soprattutto per le quantità producibili, quella che è la carne che utilizziamo oggi mi sento di dire tranquillamente che parliamo di decenni. Quindi non ci sarà un impatto diretto ... Leggi su iltempo (Di venerdì 7 aprile 2023) Angelo Vescovi, biologo e farmacologo, nonché presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, è ospitepuntata del 7 aprile di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Nel corso del talk show si approfondisce il tema legato allae alle controversie di questo tipo di alimentazione: “Probabilmente è nel futuro, in questo momento non è così, la discussione tra gli esperti del settore è ancora in corso. La prima cosa da chiarire è che non è un futuro prossimo. Per arrivare a produrre unain laboratorio che sostituisca, sia per le sue caratteristiche ma soprattutto per le quantità producibili, quella che è lache utilizziamo oggi mi sento di dire tranquillamente che parliamo di decenni. Quindi non ci sarà un impatto diretto ...

