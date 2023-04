Quando andrà in onda Temptation Island 2023? Le indiscrezioni (Di venerdì 7 aprile 2023) La cancellazione di Temptation Island aveva lasciato senza parole tutti i fan del programma. Per fortuna, quest’anno, Mediaset ha deciso di dare un’altra possibilità alla trasmissione di Canale 5. Stando al video caricato sul profilo ufficiale di Instagram, sarebbero stati già aperti i provini per scegliere le coppie protagoniste della nuova edizione. Fino a pochi giorni fa, c’erano ancora tanti interrogativi sulla messa in onda dello show. Temptation Island 2023, i primi dettagli sulla messa in onda Sembrava che Mediaset avesse deciso di rinunciare per sempre a Temptation Island. Lo scorso anno, infatti, al posto del programma condotto da Filippo Bisciglia, aveva trasmesso Ultima Fermata. Gli ascolti, decisamente più bassi rispetto ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 7 aprile 2023) La cancellazione diaveva lasciato senza parole tutti i fan del programma. Per fortuna, quest’anno, Mediaset ha deciso di dare un’altra possibilità alla trasmissione di Canale 5. Stando al video caricato sul profilo ufficiale di Instagram, sarebbero stati già aperti i provini per scegliere le coppie protagoniste della nuova edizione. Fino a pochi giorni fa, c’erano ancora tanti interrogativi sulla messa indello show., i primi dettagli sulla messa inSembrava che Mediaset avesse deciso di rinunciare per sempre a. Lo scorso anno, infatti, al posto del programma condotto da Filippo Bisciglia, aveva trasmesso Ultima Fermata. Gli ascolti, decisamente più bassi rispetto ...

