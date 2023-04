Qualifiche F1, cambia format: la prima volta a Imola (Di venerdì 7 aprile 2023) Sempre in evoluzione, ancora in movimento. Il Circus più importante e famoso delle quattro ruote sembra non conoscere pace: è stata ufficializzata nelle ore scorse, infatti, una grande novità che si attiverà per la prima volta nella storia nella tre giorni del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sul famoso tracciato di Imola. Il cambio di format colpirà le Qualifiche di F1 con Pirelli, fornitrice dei pneumatici, che imporrà un rigido protocollo alle scuderie: gomme hard in Q1, delle medie in Q2 e delle soft in Q3. Motivo? Risparmiare due set nell’ambito dell’intero weekend. Qualifiche F1, il comunicato di Pirelli sul cambio del format e i dubbi di Max Verstappen “Per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sono stati scelti pneumatici più morbidi a causa della scarsa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Sempre in evoluzione, ancora in movimento. Il Circus più importante e famoso delle quattro ruote sembra non conoscere pace: è stata ufficializzata nelle ore scorse, infatti, una grande novità che si attiverà per lanella storia nella tre giorni del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, sul famoso tracciato di. Il cambio dicolpirà ledi F1 con Pirelli, fornitrice dei pneumatici, che imporrà un rigido protocollo alle scuderie: gomme hard in Q1, delle medie in Q2 e delle soft in Q3. Motivo? Risparmiare due set nell’ambito dell’intero weekend.F1, il comunicato di Pirelli sul cambio dele i dubbi di Max Verstappen “Per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sono stati scelti pneumatici più morbidi a causa della scarsa ...

