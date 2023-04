Quali sono i brani Soundreef che, ad oggi, possono essere utilizzati su Instagram (Di venerdì 7 aprile 2023) Non è tutta SIAE quella che musica. Anche sui social network, a maggior ragione sui social network. Nella querelle che riguarda la società italiana autori ed editori e Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e di Instagram, viene troppo spesso sottovalutato il ruolo di Soundreef e l’anomalia che questo gruppo indipendente che opera nel settore dei diritti d’autore su scala globale ha dovuto affrontare, proprio nei giorni in cui qualsiasi brano di autori SIAE era stato escluso dalla lista di Instagram e di Facebook, ovvero il 16 marzo 2023. Nel caos generato dalla rimozione di tutti i brani SIAE (che, a un certo punto, sembrava essere stata una sorta di rimozione indiscriminata), anche i titoli Soundreef avevano subito un contraccolpo. Situazione anomala, dal momento che l’accordo tra ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 aprile 2023) Non è tutta SIAE quella che musica. Anche sui social network, a maggior ragione sui social network. Nella querelle che riguarda la società italiana autori ed editori e Meta, l’azienda proprietaria di Facebook e di, viene troppo spesso sottovalutato il ruolo die l’anomalia che questo gruppo indipendente che opera nel settore dei diritti d’autore su scala globale ha dovuto affrontare, proprio nei giorni in cui qualsiasi brano di autori SIAE era stato escluso dalla lista die di Facebook, ovvero il 16 marzo 2023. Nel caos generato dalla rimozione di tutti iSIAE (che, a un certo punto, sembravastata una sorta di rimozione indiscriminata), anche i titoliavevano subito un contraccolpo. Situazione anomala, dal momento che l’accordo tra ...

