Qatargate, Antonio Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari (Di venerdì 7 aprile 2023) Antonio Panzeri va ai domiciliari. L'ex eurodeputato, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate condotta in Belgio, non farà rientro a Calusco, bensì nella sua abitazione di Bruxelles, a pochi passi dal quartiere europeo. Come spiega l'Ansa, la Camera di consiglio del tribunale della capitale fiamminga ha deciso per il rilascio sotto sorveglianza elettronica del pentito, poiché le sue parole sono state ritenute attendibili dagli inquirenti. Panzeri ha infatti confessato e collaborato. Accusato di essere il principale responsabile dello scandaloo che ha colpito il parlamento europeo, aveva patteggiato con la giustizia un anno effettivo di reclusione, che partirà una volta concluso il processo concluso. Negli scorsi mesi erano state arrestate anche la ...

