Putin accusa Usa e UE davanti agli ambasciatori | che lo ascoltano freddi Poi un mesto saluto e nessuno applaude

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il presidente russo Vladimirha tenuto un discorso ad alcuni, tra cui i nuovidegli Stati Uniti e dell'UE, in cui in modo diretto hato Stati Uniti e Europa come responsabili del drammatico deterioramento delle relazioni diplomatiche da quando la Russia ha inviato le sue forze armate in Ucraina lo scorso anno. Glierano tra i 17 che hanno formalmente presentato le loro credenziali diplomatiche adurante una cerimonia televisiva al Cremlino, nella ormai consueta distanza spaziale tra il presidente russo e i suoi interlocutori. La reazioni degliè tutta nelle loro posture e espressioni. Qualcuno guarda anche gli affreschi in alto. Alla fine unsorriso di, un ...

Intanto, secondol'operazione speciale resta l'unica via d'uscita. E da Mosca arriva anche il ... Secondo le autorità russe, l'uomo arrestato lo scorso 31 marzo con l'di corruzione, si è ...Gli ambasciatori erano tra i 17 che hanno formalmente presentato le loro credenziali diplomatiche adurante una cerimonia televisiva al Cremlino, nella ormai consueta distanza spaziale tra il ...... quella descritta da Zamjatin, quella che Baranov sta contribuendo a creare nella Russia di, ... Nel caso di Giuliano da Empoli l'di putinismo (oggi così frequente nei confronti di chi ...

Il cellulare non squillava più. L'ultima volta che lo staff del Wall Street Journal aveva sentito Evan Gershkovich era stato mercoledì 29 marzo, poco prima delle 16:00, quando ...Vladimir Putin riappare in un centro per l’infanzia in Crimea. E poi in una scuola di belle arti per giovanissimi. All’indomani del mandato di cattura emesso a suo carico dalla Corte Penale ...