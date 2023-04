PSV-Excelsior Rotterdam (sabato 08 aprile 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Excelsior Rotterdam ha invertito la rotta conquistando quattro punti nelle ultime due uscite dopo una serie di sconfitte che gli hanno consentito tenere a distanza la coppia di coda, destinata alla retrocessione diretta, ma questo impegno contro il PSV sembra francamente troppo duro. La formazione guidata da Ruud van Nistelrooij si è appena qualificata per InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 7 aprile 2023) L’ha invertito la rotta conquistando quattro punti nelle ultime due uscite dopo una serie di sconfitte che gli hanno consentito tenere a distanza la coppia di coda, destinata alla retrocessione diretta, ma questo impegno contro il PSV sembra francamente troppo duro. La formazione guidata da Ruud van Nistelrooij si è appena qualificata per InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : PSV-Excelsior Rotterdam (sabato 08 aprile 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - Deepnightpress : Pronostico PSV vs Excelsior Olanda Eredivisie 08-04-23 Tips e Formazioni #PSVEXC #eredivisie #soccer #bettingtips… - infobetting : PSV-Excelsior Rotterdam (sabato 08 aprile 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici -