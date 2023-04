Psg-Mbappé e la bufera per lo spot

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il Psg avrebbe fatto unoper la campagna abbonamenti soltanto cone il francese non avrebbe gradito soprattutto per la squadra Il Psg avrebbe fatto unoper la campagna abbonamenti soltanto cone il francese non avrebbe gradito soprattutto per la squadra. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, per il talento parigino unocosì potrebbe seminare zizzania vista l’esclusione di Messi e Neymar in una situazione già non idilliaca. L'articolo proviene da Calcio News 24.