Psg | Galtier | 'Ho incontrato alcuni giocatori faccia a faccia Mbappé'

(Di venerdì 7 aprile 2023) In casa Psg non tira una buona aria col tecnico Christophesul filo del rasoio per quanto riguarda il proprio incarico sulle rive della...

Segnato il destino disulla panchina del: i senatori molto scontenti del tecnico e del suo rapporto protettivo nei confronti di Messi e Neymar Christophelascerà il. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'addio del tecnico francese è ormai certo, al massimo per il fine stagione. A decidere sono stati i ...Il duo sudamericano sarebbe stato oggetto di eccessiva protezione da parte di...il Bayern Monaco ha lasciato ampi strascichi all'interno dello spogliatoio guidato dache ... Ilè un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain'. DIRITTI D'...

Psg, processo a Galtier. Perché "l'uomo della svolta" va verso l’addio La Gazzetta dello Sport

In casa Psg non tira una buona aria col tecnico Christophe Galtier sul filo del rasoio per quanto riguarda il proprio incarico sulle rive della Senna. In conferenza stampa, prima della gara contro il ...Psg, Verratti ko: momento buio per la squadra di Galtier In un centrocampo già in difficoltà, chiaramente l’assenza di un leader totale come Marco Verratti si farà sentire in vista del match di domani ...