Project Manager | cosa fa | requisiti | mansioni | quanto guadagna

(Di venerdì 7 aprile 2023) I siti di ricerca lavoro sono inondati da vacancy pubblicate da aziende che assumono: figure molto ricercate, perché con il loro lavoro gestiscono a 360 gradi progetti ad hoc e portano avanti programmi e obiettivi aziendali specifici e strategici. Per innovare prodotti e servizi, per la riorganizzazione interna (lean) ed il miglioramento delle prestazioni oggi sul mercato del lavoro questa figura professionale è altamente richiesta, perché capace di affrontare e gestire tutte le fasi di un progetto, secondo metodologie e standard internazionali. Per capire chi si può candidare comeper una azienda, per una associazione, per un progetto, occorre prima capire il ruolo che questa figura ricopre all’interno di un’azienda, le ...