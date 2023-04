Programmi TV di stasera, venerdì 7 aprile 2023. La comicità di Pio e Amedeo è la proposta di Canale 5 per il Venerdì Santo (Di venerdì 7 aprile 2023) Felicissima Sera (US Mediaset) Rai1, ore 21.00: Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco Religioso. Dal Colosseo il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. A cura del Tg1 e Rai Vaticano. Telecronaca di Ignazio Ingrao. Regia di Brunella Olivari e Cinzia Perreca ore 22.30: In Viaggio Documenti. Nell’arco del suo pontificato, Papa Francesco ha visitato tutto il mondo. Viaggi che, oltre a testimoniare il suo impegno pastorale e la sua vicinanza alle persone, compongono una vera e propria geografia della sofferenza. al termine della Via Crucis, Rai 1 e in contemporanea RaiPlay propongono, in prima visione assoluta, un film d’autore che testimonia i valori universali espressi da Papa Francesco: “In viaggio” di Gianfranco Rosi. Il più celebrato dei nostri autori di cinema del reale ha fatto una personale selezione fra i tanti filmati che documentano le trasferte di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 aprile 2023) Felicissima Sera (US Mediaset) Rai1, ore 21.00: Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco Religioso. Dal Colosseo il Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco. A cura del Tg1 e Rai Vaticano. Telecronaca di Ignazio Ingrao. Regia di Brunella Olivari e Cinzia Perreca ore 22.30: In Viaggio Documenti. Nell’arco del suo pontificato, Papa Francesco ha visitato tutto il mondo. Viaggi che, oltre a testimoniare il suo impegno pastorale e la sua vicinanza alle persone, compongono una vera e propria geografia della sofferenza. al termine della Via Crucis, Rai 1 e in contemporanea RaiPlay propongono, in prima visione assoluta, un film d’autore che testimonia i valori universali espressi da Papa Francesco: “In viaggio” di Gianfranco Rosi. Il più celebrato dei nostri autori di cinema del reale ha fatto una personale selezione fra i tanti filmati che documentano le trasferte di ...

