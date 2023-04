Profumi al cioccolato | l’idea gourmand per Pasqua

Leggi su amica

(Di venerdì 7 aprile 2023) Secondo la leggenda, il– o meglio, il cacao – fu un dono divino. A portarlo sulla terra, infatti, pare sia stato il dio Maya Quetzalcoatl (Serpente Piumato), che aveva rubato agli dei proprio un albero di cacao. Un bene prezioso per la civiltà Maya, che giunse in Europa solo nel Cinquecento, quando spagnoli e portoghesi riportarono nel Vecchio Continente una gustosa bevanda: la cioccolata. Deliziosi, cacao esono i protagonisti golosi non solo delle ricette più sfiziose, ma anche di fragranze. Dolcissime e avvolgenti, si ispirano alla pasticceria, ma non solo. Il, infatti, è perfetto per dare vita adolci, ma anche per essere accompagnato da note più secche, legnose e speziate. Il cacao, d’altra parte, è per sua natura più pungente, adatto ad accordi ...