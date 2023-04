Probabili formazioni Salernitana-Inter: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Piatek o Kastanos per Sousa, Correa cerca una maglia dal 1? (Di venerdì 7 aprile 2023) Sarà Salernitana-Inter ad inaugurare la 29ma giornata di Serie A che inizia oggi, venerdì 7 aprile. Calcio di inizio della sfida, che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, fissato alle 17.00 all’Arechi di Salerno: arbitra Michael Fabbri di Ravenna. I padroni di casa sono in serie positiva da cinque partite in cui hanno raccolto una vittoria e quattro pareggi consecutivi. La squadra di Pauolo Sousa si trova così con un cuscinetto di 9 punti sul Verona terzultimo. L’Inter dal canto proprio arriva a questa sfida dal pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, ma in campionato ha perso 4 gare nelle ultime 5 uscite, e in particolare ha raccolto tre ko negli ultimi tre turni di Serie A. All’andata finì 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Tutta la Serie A TIM è solo su ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Saràad inaugurare la 29ma giornata di Serie A che inizia oggi, venerdì 7 aprile. Calcio di inizio della sfida, che sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, fissato alle 17.00 all’Arechi di Salerno: arbitra Michael Fabbri di Ravenna. I padroni di casa sono in serie positiva da cinque partite in cui hanno raccolto una vittoria e quattro pareggi consecutivi. La squadra di Pauolosi trova così con un cuscinetto di 9 punti sul Verona terzultimo. L’dal canto proprio arriva a questa sfida dal pareggio in Coppa Italia contro la Juventus, ma in campionato ha perso 4 gare nelle ultime 5 uscite, e in particolare ha raccolto tre ko negli ultimi tre turni di Serie A. All’andata finì 2-0 per la squadra di Simone Inzaghi grazie alle reti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Tutta la Serie A TIM è solo su ...

