Probabili formazioni Hellas Verona-Sassuolo: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 7 aprile 2023) Le Probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice del Bentegodi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto. Prima però viviamo quest settimana in compagnia con gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale per valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa gara. Obiettivo salvezza per gli scaligeri, voglia di migliorarsi ancora per i neroverdi. Ecco le formzioni ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 aprile 2023) Ledi, match delladi. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice del Bentegodi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto. Prima però viviamo quest settimana in compagnia con gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale per valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa gara. Obiettivo salvezza per gli scaligeri, voglia di migliorarsi ancora per i neroverdi. Ecco le formzioni ...

