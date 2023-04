Probabili Formazioni della 29a giornata (Di venerdì 7 aprile 2023) Udinese PROSSIMO IMPEGNO: Monza (in casa) DATA e ORA: (8 Aprile alle 12:30) INDISPONIBILI: Deulofeu, Ebosse SQUALIFICATI: Pereyra RISERVE: Padelli, Piana, Buta, Abankwah, Zeegelaar, Ebosele, Arslan, Masina, Pafundi, Thauvin, Vivaldo, Nestorovski, Guessand PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Silvestri (P), Becao (D), Bijol (D), Perez (D), Ehizibue (D), Samardzic (C), Walace (C), Lovric (C), Udogie (D), Success (A), Beto (A)Monza PROSSIMO IMPEGNO: Udinese (in trasferta) DATA e ORA: (8 Aprile alle 12:30) INDISPONIBILI: Nessuno SQUALIFICATI: Caprari RISERVE: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Birindelli, Barberis, Caldirola, Valoti, Ranocchia, Carboni, Machin, Colpani, D’alessandro, Vignato, Gytkjaer PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Di Gregorio (P), Marlon (D), Mari (D), Izzo (D), Ciurria (C), Sensi (C), Rovella (C), Carlos Augusto (D), Pessina (C), Petagna (A), Dany Mota ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Udinese PROSSIMO IMPEGNO: Monza (in casa) DATA e ORA: (8 Aprile alle 12:30) INDISPONIBILI: Deulofeu, Ebosse SQUALIFICATI: Pereyra RISERVE: Padelli, Piana, Buta, Abankwah, Zeegelaar, Ebosele, Arslan, Masina, Pafundi, Thauvin, Vivaldo, Nestorovski, Guessand PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Silvestri (P), Becao (D), Bijol (D), Perez (D), Ehizibue (D), Samardzic (C), Walace (C), Lovric (C), Udogie (D), Success (A), Beto (A)Monza PROSSIMO IMPEGNO: Udinese (in trasferta) DATA e ORA: (8 Aprile alle 12:30) INDISPONIBILI: Nessuno SQUALIFICATI: Caprari RISERVE: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Birindelli, Barberis, Caldirola, Valoti, Ranocchia, Carboni, Machin, Colpani, D’alessandro, Vignato, Gytkjaer PROBABILE FORMAZIONE (3-4-1-2): Di Gregorio (P), Marlon (D), Mari (D), Izzo (D), Ciurria (C), Sensi (C), Rovella (C), Carlos Augusto (D), Pessina (C), Petagna (A), Dany Mota ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : #LazioJuve, sabato ore 20,45. Probabili formazioni GdS: 'Allegri verso il 3-5-2 con Milik e Vlahovic in attacco. Sa… - Napolikeit : Lecce - Napoli: formazione ufficiale e convocati in vista del match #napoli… - passione_inter : ?? Le formazioni UFFICIALI di #SalernitanaInter ?? Finalmente un'opportunità per #Asllani ?? #Inzaghi spiazza tutti i… - Tutfantacalcio : ?Le formazioni ufficiali di #Salernitana vs #Inter ?? - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport - Verona-Sassuolo: le probabili formazioni -