Prima le nozze combinate, poi le sevizie di marito e suocera: 24enne liberata dai carabinieri di Sondrio (Di venerdì 7 aprile 2023) Poteva essere un altro caso Saman, quanto avvenuto a Sondrio, dove una 24enne è stata Prima è stata costretta dai genitori a nozze combinate – peraltro con un matrimonio celebrato tramite una piattaforma social network – poi è stata segregata dal marito e dalla suocera. La giovane pakistana, vittima anche di maltrattamenti e violenze, è stata liberata dai carabinieri. In carcere, al Bassone di Como, è finita la suocera, di 52 anni, mentre il marito, di 24, è stato rinchiuso nel carcere della città di via Caimi. Le accuse per entrambi sono sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La coppia da alcuni anni risiedeva nel capoluogo della Valtellina, dove l'uomo faceva il magazziniere.

