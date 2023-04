Prezzi carburanti - In arrivo i soliti rincari di Pasqua

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quando gli italiani si muovono, ideisalgono: è la logica della domanda e dell'offerta, al crescere della prima si approfitta per aumentare i margini di guadagno sulla seconda. Ladel 2023, seguita a breve distanza dalle ricorrenze del 25 aprile e del 1 maggio, sembra non sottrarsi a questa dinamica, aggravata dai recenti tagli alla produzione decisi dall'Opec, l'organizzazione dei principali Paesi produttori, che hanno portato il greggio a superare la soglia degli 80 dollari al barile. Salasso alla pompa. In questa situazione, è più che mai importante fare attenzione a dove s'intende rifornirsi: se in alcuni casi, il prezzo della benzina (quello del gasolio è ormai stabilmente inferiore, al contrario dei mesi scorsi) alle pompe con servizio supera i due euro al litro, arrivando a eccessi come 2,5, il costo ...