Prezzi carburanti - In arrivo i soliti rincari di Pasqua

(Di venerdì 7 aprile 2023) Quando gli italiani si muovono, ideisalgono: è la logica della domanda e dell'offerta, al crescere della prima si approfitta per aumentare i margini di guadagno sulla seconda. Ladel 2023, seguita a breve distanza dalle ricorrenze del 25 aprile e del 1 maggio, sembra non sottrarsi a questa dinamica, aggravata dai recenti tagli alla produzione decisi dall'Opec, l'organizzazione dei principali Paesi produttori, che hanno portato il greggio a superare la soglia degli 80 dollari al barile. Salasso alla pompa. In questa situazione, è più che mai importante fare attenzione a dove s'intende rifornirsi: se in alcuni casi, il prezzo della benzina (quello del gasolio è ormai stabilmente inferiore, al contrario dei mesi scorsi) alle pompe con servizio supera i due euro al litro, arrivando a eccessi come 2,5, il costo ...

Il tutto in un momento drammatico per l'agricoltura in cui si assiste a forti aumenti deiper l'energia, i, e per gli altri fattori produttivi. In pratica tutto il Meridione dell'...La denuncia arriva da Assoutenti, che ha monitorato l'andamento delle tariffe aeree e ideialla pompa, per capire quanto costerà spostarsi durante la Pasqua e il ponte del 25 ......voli non è dovuto al caro- ha sottolineato Schifani - a parità di distanza, le tariffe sono più alte per la Sicilia. Perché è stato realizzato un cartello di due compagnie, conal ...

I prezzi della benzina e del diesel tornano a salire. E non è un caso che è proprio a ridosso di Pasqua, quando molte persone si mettono in viaggio per andare in vacanza o raggiungere i… Leggi ...Lo scorso 8 marzo, il Dl Carburanti, che prevede misure urgenti per garantire la trasparenza dei prezzi dei carburanti, ha ottenuto l'approvazione del Senato, dopo aver ricevuto il via libera dalla ...