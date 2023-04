Previsioni traffico Pasqua 2023: quando partire e a che ora mettersi in viaggio (Di venerdì 7 aprile 2023) La Pasqua è alle porte e saranno moltissimi gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere i propri cari o una meta di vacanza. Ora, restare imbottigliati nel traffico non è una cosa piacevole e da questo punto vista, le Previsioni sul traffico di Pasqua non promettono nulla di buono. Infatti, a ridosso delle feste il traffico che si registra su strade ed autostrade è sempre piuttosto intenso. In particolare in occasione delle festività Pasquali saranno circa 11,5 i milioni di italiani che si metteranno in viaggio. Freddo a Roma, Pasqua da record: si riaccendono i termosifoni Le Previsioni del traffico in occasione della Pasqua A ridosso delle festività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 aprile 2023) Laè alle porte e saranno moltissimi gli italiani che si metteranno inper raggiungere i propri cari o una meta di vacanza. Ora, restare imbottigliati nelnon è una cosa piacevole e da questo punto vista, lesuldinon promettono nulla di buono. Infatti, a ridosso delle feste ilche si registra su strade ed autostrade è sempre piuttosto intenso. In particolare in occasione delle festivitàli saranno circa 11,5 i milioni di italiani che si metteranno in. Freddo a Roma,da record: si riaccendono i termosifoni Ledelin occasione dellaA ridosso delle festività ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Previsioni traffico Pasqua 2023: quando partire e a che ora mettersi in viaggio - LuceverdeMilano : ???? Pasqua e Primavera 2023 ???? Previsioni sul traffico e consigli utili per viaggiare in sicurezza ? Le giornate c… - videomotorsIT : Pasqua 2023: traffico da bollino rosso sulle strade italiane // - ddpdj : Le previsioni traffico e meteo per Pasqua 2023 - LuceverdeInfo : ???? Pasqua e Primavera 2023 ???? Previsioni sul traffico e consigli utili per viaggiare in sicurezza ? Le giornate c… -