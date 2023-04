Preside rimprovera quattordicenne | lei la minaccia con un coltello

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Una ragazzina di 14 anni hato con unla, che le aveva detto di posare il cellulare. È successo a Biella, in una classe della scuola media dell’istituto comprensivo san Francesco, mercoledì, l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua. “Più che me hato i poliziotti che sono stati chiamati a scuola perché solo quando sono arrivati loro ha tirato fuori ilche aveva in tasca”, ha raccontato la dirigente Monica Pisu. L’episodio sarebbe avvenuto durante l’intervallo. Secondo le disposizioni del Ministero dell’Istruzione gli studenti non possono utilizzare il telefonino né durante le lezioni né durante la pausa. Quando la prof ha visto che la ragazzina stava giocando con il suo smartphone, le ha chiesto di metterlo via. Ma la giovane non ne ha voluto ...