Prepara una limonata al marito, lui sente un sapore strano: poi scopre l’orrore (Di venerdì 7 aprile 2023) Una donna di 46 anni Prepara una limonata per il marito, ma lui si accorge che qualcosa non va. All’inizio non fa troppo caso al sapore strano che sente nella bevanda Preparata dalla moglie. Ma quando iniziano a manifestarsi sintomi ben più gravi, l’uomo si insospettisce. Il mistero è risolto quando lui decide di spiare la moglie con delle telecamere di sorveglianza. Solo allora si rende conto di ciò che stava bevendo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mia figlia è figlia di mio figlio”. La confessione choc della famosa attrice: scoppia la bufera Leggi anche: Bimbo di 4 anni ingoia una moneta, poi lo choc al pronto soccorso: cosa ha fatto la madre Mette veleno nella limonata del marito: lui la scopre e la ... Leggi su tvzap (Di venerdì 7 aprile 2023) Una donna di 46 anniunaper il, ma lui si accorge che qualcosa non va. All’inizio non fa troppo caso alchenella bevandata dalla moglie. Ma quando iniziano a manifestarsi sintomi ben più gravi, l’uomo si insospettisce. Il mistero è risolto quando lui decide di spiare la moglie con delle telecamere di sorveglianza. Solo allora si rende conto di ciò che stava bevendo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mia figlia è figlia di mio figlio”. La confessione choc della famosa attrice: scoppia la bufera Leggi anche: Bimbo di 4 anni ingoia una moneta, poi lo choc al pronto soccorso: cosa ha fatto la madre Mette veleno nelladel: lui lae la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : La Chiesa in #Libano si prepara ad una #Pasqua nel segno della prossimità ai poveri. Il Paese vive una crisi econom… - GSolidarityFund : RT @vaticannews_it: #LaNostraAfrica In #Etiopia la piccola comunità cattolica si prepara alla Pasqua, mentre una rete di congregazioni reli… - pa_raffa : Realtà non vuole andarsi a cercare inutili rogne. Filo del Discorso quando si trova in fin di rigo si sente quasi a… - mbarzola : RT @linailygregorio: Yasemin prepara una trappola per far licenziare Defne...è sicura che Ömer crederà in lei ma non sa' ancora i sentiment… - messina_oggi : 'Domenica e lunedì di Pasqua ci aspettiamo un grande flusso di visitatori a Taormina. Per questo motivo ci stiamo p… -