"Posso dirle una cosa? Mi fa schifo": Purgatori scatenato. Ma... (Di venerdì 7 aprile 2023) Un altro colpo messo a segno da Andrea Purgatori. Il giornalista di La7, conduttore del programma di approfondimento "Atlantide" in cui spesso tratta argomenti scottanti (mafia, brigate rosse, misteri italiani etc.), ha stanato il criminale più imperdonabile. Il killer… della "carbonara"!!! Ebbene sì, era una boutade e Purgatori, da uomo intelligente che non è solo un rigido indagatore, ma sa ridere di sé stesso, è tornato a vestire panni grotteschi, per non dire comici (in passato aveva recitato alcune scene nella serie tv Boris). Per celebrare il carbonara-day, il settantenne giornalista romano inscena un finto-noir in cui dà la caccia a chi ha osato mettere la panna nella carbonara. Un'eresia non solo per chi vive dentro al raccordo anulare, ma per l'umanità in generale. "Ho ricevuto molte minacce", dice il killer a volto coperto. "Ho fatto la ...

