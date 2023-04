Pos, nessun accordo per abbassare le commissioni. E il governo “dimentica” la prevista tassa sugli utili delle banche (Di venerdì 7 aprile 2023) Ancora nessun accordo per abbassare le commissioni Pos. Con la Legge di bilancio dello scorso dicembre il governo Meloni si era dato altri 90 giorni di tempo, fino al 30 marzo, per avviare un tavolo permanente e arrivare a una soluzione, in modo da sciogliere il nodo del costo dei pagamenti elettronici per gli esercenti. L’intesa tra banche, istituti finanziari e associazioni di categoria ancora manca e mentre il ministero dell’Economia fa sapere a ilfattoquotidiano.it che si continua a lavorare anche oltre la scadenza per arrivare a una soluzione che soddisfi tutte le parti, a pagare – posto che le commissioni in molti casi non sono pesanti come lamentato – sono ancora gli esercenti. E c’è dell’altro: in caso di mancato accordo era previsto dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) AncoraperlePos. Con la Legge di bilancio dello scorso dicembre ilMeloni si era dato altri 90 giorni di tempo, fino al 30 marzo, per avviare un tavolo permanente e arrivare a una soluzione, in modo da sciogliere il nodo del costo dei pagamenti elettronici per gli esercenti. L’intesa tra, istituti finanziari e associazioni di categoria ancora manca e mentre il ministero dell’Economia fa sapere a ilfattoquotidiano.it che si continua a lavorare anche oltre la scadenza per arrivare a una soluzione che soddisfi tutte le parti, a pagare – posto che lein molti casi non sono pesanti come lamentato – sono ancora gli esercenti. E c’è dell’altro: in caso di mancatoera previsto dalla ...

