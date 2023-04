Porta a Porta Speciale Venerdì Santo | la croce di Odessa Anticipazioni e ospiti di Bruno Vespa

Leggi su tpi

(Di venerdì 7 aprile 2023) Come da tradizione, ilconduce una puntatadi, nel giorno in cui si ricorda la morte di Gesù. Appuntamento su Rai 1 questa sera, 7 aprile 2023, dalle ore 20.35, subito dopo il Tg1, e prima del collegamento con la Via Crucis di Papa Francesco dal Colosseo. I riflettori dello storico programma giornalistico si rivolgono in questo caso alle zone di guerra e agli scenari di sofferenza, come lache Gesù hato per la nostra salvezza e redenzione. Lo sguardo quest’anno non può quindi non rivolgersi all’Ucraina. Vediamo insieme ledelloa ...