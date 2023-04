Popolari e conservatori | quale destino dopo von der Leyen? Risponde Mauro

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sulla strada che porta alle elezioni europee della primavera del 2024 c’è una sfida diversa rispetto al recente passato, caratterizzato da larghe intese e maggioranza Ursula: secondo l’ex ministro della Difesa e già vicepresidente popolare del Parlamento Europeo, Mario, che le stanze di Bruxelles conosce molto bene, la convivenza trae socialisti potrebbe essere rotta, anche se a fatica, dall’incognita Ecr. Non solo un partito in quanto tale, che sta ricevendo nuovi ingressi, come la componente finlandese, ma il partito guidato dall’attuale premier italiano che diventerà perno. Matrimonio già fatto dunque tra? Niente affatto, aggiunge, anche se ormai l’Europa sta andando a destra e i socialisti scontano i troppi errori. L’adesione finlandese all’Ecr se da un ...