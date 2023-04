Ponte di Pasqua e animali domestici | consigli per lasciare il gatto da solo qualche giorno

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 7 aprile 2023) Con le belle giornate che stanno conquistando gli italiani da nord a sud, il ponte diè uno dei più ambiti e attesi per faregita fuori porta, magari trascorrendo il weekend lungo all’aria aperta. Vigneti, città d’arte, capitali europee e agriturismi sperduti sulle colline. L’unico dubbio che ci rimane riguarda il nostro animale domestico: è vero che i gatti sonomolto indipendenti, ma hanno anche bisogno di cure e attenzioni e, quindi, come lasciarlo dain casa per 3, 4 giorni? Come farlo stare bene nonostante la nostra assenza? Ma soprattutto, come evitare disastri nella nostra casa? Per rispondere a queste e altre domande, Sanicat ha deciso di offrire una serie diper mantenere il vostronelle migliori condizioni se vi allontanate per ...