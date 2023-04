Pomezia | indagati per inquinamento ambientale due dirigenti del deposito Eni | «Danni irreversibili alle falde»

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’Eni Spa e duedell’azienda disono ritenuti responsabili dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma del reato di. Le indagini, dirette dal Procuratore della Repubblica di Velletri Giancarlo Amato e dal Sostituto Procuratore Ambrogio Cassiani, sono andate avanti per un anno e mezzo: ora l’avviso di conclusione da parte degli investigatori con l’accertamento, dal 2019 ad oggi, di una progressiva fuoriuscita di carburante da alcuni serbatoi neldi proprietà dell’Eni Spa situato in località Santa Palomba di(Roma). Secondo le indagini l’evento ha causato unsignificativo dei terreni circostanti, interessando «in maniera irreversibile» i tre livelli della falda acquifera. La notifica di ...

(Roma). Secondo le indagini l'evento ha causato un inquinamento significativo dei terreni circostanti, interessando «in maniera irreversibile» i tre livelli della falda acquifera.

situato in località Santa Palomba di Pomezia (in provincia di Roma), a causa della progressiva fuoriuscita di carburante da alcuni serbatoi, ha significativamente inquinato i terreni circostanti. Roma, 7 apr. (askanews) – Rischio processo per due dirigenti dell'Eni in relazione al deposito carburanti di Santa Palomba di Pomezia, in provincia di Roma. In particolare i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno concluso le indagini.