Polpettone saporito e gustoso Prova a farlo in questo modo!

(Di venerdì 7 aprile 2023) Ilcome lo facevano le nostre mamme è irripetibile e, per quante volte ci possiamore, chissà perché non riusciremo mai ad ottenere gli stessi sapori e gli odori a cui eravamo abituati quando a farcelo era lei.è un piatto apprezzato per diversi motivi. Come prima cosa, la sua preparazione è abbastanza veloce e semplice da eseguire e poi c’è da dire che ilpiace davvero a tutti, grandi e piccini, senza contare che lascia spazio alla creatività e alla fantasia. Ed è proprio una variante creativa quella che vi mostreremo oggi, sicuramente molto diversa dalla ricetta della mamma e della nonna, ma vedrete che non vi deluderà! Vediamo insieme come procedere. Ingredienti: carne macinata 700 grammi cipolla tritata 100 grammi pane grattugiato 100 grammi uova 3-4 spicchi d’aglio 2 sale ...