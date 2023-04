Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HARVARDCall : @I_hate_Italy @Siluratore @simolar1984 Quindi dal 69 al 2023 niente, cambiati mille scenari politici ma tutti zitti… - IacobiniRita : @dureghello Il suo twitter è più un elogio a Mou che una condanna per i cori. Del resto non tutte le etnie sono ug… - Frederi43632613 : @tradori Non ho nulla contro gli indiani, ma stanno prendendo possesso delle più alte cariche un pò ovunque come Sindaci e politici. -

Il Venerdì Santo è una festività nazionale in India e i fedeli cristiani lo stanno celebrando nelle chiese di tutto il paese. Numerosi i messaggi deiper l'occasione: il Premier Narendra Modi, in un tweet, ha ricordato lo spirito di sacrificio di Gesù Cristo e dopo avere sottolineato che 'non deviò mai dai suoi principi' ha augurato che la ...Ora, nel 2022, è stata definitivamente vietata per gli stranieri e gli, nonostante le forti ... che disprezza le donne e i bambini, sta crescendo in tutti gli schieramenti. Il 3 marzo ...A questo va poi aggiunto che i vettorie cinesi, paesi che non hanno aderito alla campagna ... i tentativi di fare pressione su Air India affinché abbandoni questi voli per motivisono ...

Politici indiani celebrano Venerdì santo, da Modi a Gandhi Espansione TV

(ANSA) - NEW DELHI, 07 APR - Il Venerdì Santo è una festività nazionale in India e i fedeli cristiani lo stanno celebrando nelle chiese di tutto il paese. Numerosi i messaggi dei politici per ...Listini asiatici in ribasso con gli investitori che attendono maggiori indicazioni macroeconomiche. Mentre gli sforzi per raffreddare l’inflazione aumentando i tassi di interesse sono progettati per r ...