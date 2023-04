Pnrr | Lupi | ' evitare polemiche sterili e lavorare seriamente'

(Di venerdì 7 aprile 2023) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "I progetti deldevono essere appaltati, vanno aperti i cantieri e realizzati entro il 2026: qui sta la sfida per la Pubblica amministrazione. Il ministro Fitto ha fatto un controllo sullo stato dei progetti e ha visto che su alcuni di questi si è in ritardo, e allora con l'Europa si sta discutendo su come arrivare a definirli meglio, se non è il caso di poter avere più tempo o se rimodularli perché è cambiato il mondo da quando il Governo Conte stese i progetti: era il dopo pandemia, è arrivato il caro energia, una guerra e la siccità è diventata una priorità ineludibile. Quindi al di là del rapporto opposizione-maggioranza lesono inutili e; lavoriamo tutti insieme eperché si possa mettere a terra ogni progetto e si utilizzino al meglio le risorse, perché ...

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "I progetti del Pnrr devono essere appaltati ... Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.