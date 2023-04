Pnrr, le storie dei piccoli Comuni del Nord in difficoltà: “Lo Stato ci impone di anticipare i soldi, rischiamo il tracollo”. E scrivono a Giorgetti (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è il fiume Brembo che soffre già, ad aprile, e scorre a fatica, tra pietre ed enormi insenature; e più su, dove la vallata si divide in due, ci sono gli abeti rossi che sembrano scheletri, uccisi da un insetto simile al coleottero, il bostrico. La siccità e la scomparsa progressiva delle peccete montane stanno colpendo la Valle Brembana, nella Bergamasca, ma qui i sindaci non hanno il tempo per pensare alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Qui i sindaci – e i loro Comuni – stanno cercando di sopravvivere alla burocrazia. E alle regole – “assurde”, secondo loro – del Pnrr: “Se non le cambiamo, saltiamo tutti per aria” dicono, “c’è chi è già in ginocchio, e chi lo sarà presto”. Il motivo? I contributi del Piano non stanno arrivando, gli amministratori sono costretti dallo Stato ad anticipare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) C’è il fiume Brembo che soffre già, ad aprile, e scorre a fatica, tra pietre ed enormi insenature; e più su, dove la vallata si divide in due, ci sono gli abeti rossi che sembrano scheletri, uccisi da un insetto simile al coleottero, il bostrico. La siccità e la scomparsa progressiva delle peccete montane stanno colpendo la Valle Brembana, nella Bergamasca, ma qui i sindaci non hanno il tempo per pensare alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Qui i sindaci – e i loro– stanno cercando di sopravvivere alla burocrazia. E alle regole – “assurde”, secondo loro – del: “Se non le cambiamo, saltiamo tutti per aria” dicono, “c’è chi è già in ginocchio, e chi lo sarà presto”. Il motivo? I contributi del Piano non stanno arrivando, gli amministratori sono costretti dalload...

