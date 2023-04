(Di venerdì 7 aprile 2023) Nel nuovo caso diche interessae Salernitana, è partita la caccia alle intercettazioni, quelle che hanno fatto la differenza nell’inchiesta che riguarda la Juventus. Il Corriere della Sera scrive: “Caccia alle intercettazioni. Anche perché i valori di mercato dei calciatori sono difficili da cristallizzare. Le indagini delle Procure die Tivoli sulle due squadre capitoline e sulla Salernitana partono dalle perquisizioni della Guardia di Finanza. Lunghe, nel caso della: tra il campo sportivo di Trigoria e la sede di via Tolstoj sono stati sequestrati due computer, una decina di tablet e cellulari. Nella, unico a «salvare» il suo smartphone — tra i due club ne sono stati requisiti 15 su 16 — è stato il presidente biancoceleste Lotito, in quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - capuanogio : L'onda lunga delle inchieste sul calciomercato e sulle plusvalenze arriva a toccare #Roma e #Lazio: indagati i vert… - serieB123 : Plusvalenze Roma e Lazio, Salernitana: le intercettazioni e i sequestri - napolista : #Plusvalenze #Lazio e #Roma, i pm potrebbero già essere in possesso di intercettazioni Nel corso delle perquisizio… - marco_3U : RT @DanieleBibo: #Report già nel gennaio 2022 fa un servizio sulle plusvalenze 'sospette' tra #Lazio e #Salernitana. In #FIGC si sono svegl… -

Nelle ultime ore, il "caso" sta facendo tremare la Capitale, cone Roma pressate dalla Guarda di Finanza. Dopo le rassicurazioni da parte del presidente Lotito ai tifosi biancocelesti, anche la società ...Gli scambi trae Salernitana .gonfiate, indagini su Roma,e Salernitana. Dopo la procura di Torino, che sta indagando sui bilanci della Juventus, si sono mosse altre due ...Rispetto a quella che mette nel mirino la, l'inchiesta che coinvolge i 'movimenti' della Roma appare essere legata a filo doppio alleJuve e dunque alla chiusura dell'indagine '...

Inchiesta plusvalenze, cosa rischiano Roma e Lazio Corriere dello Sport

Lazio e Salernitana per cedere e acquistare. L’attenzione è sui bilanci, confrontando le cifre «appostate» con le valutazioni ordinarie. L’ipotesi è che si sia dato luogo a «plusvalenze fittizie ...Lazio, a causa dei controlli avvenuti dalla Guardia Di Finanza, a risentirne è stata la Borsa che ha visto un netto crollo del titolo Non c’è pace in casa Lazio, la quale dopo il controllo della ...