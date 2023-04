Plusvalenze: il caso si allarga (Di venerdì 7 aprile 2023) La questione Plusvalenze quindi non è un affare che tocca solamente la Juventus. C’erano segnali in questo senso con la notizia del terzo processo in sede sportiva per i bianconeri, first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 7 aprile 2023) La questionequindi non è un affare che tocca solamente la Juventus. C’erano segnali in questo senso con la notizia del terzo processo in sede sportiva per i bianconeri, first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Grande giornata ieri nella capitale, con la procura federale e la guardia di finanza che hanno fatto irruzione nell… - mirkonicolino : Tra i promotori del ricorso per assegnare lo scudetto 2018-2019 al #Napoli, c'è un avvocato che a dicembre 2022 in… - ju20no : RT @glmdj: 11 Procure della Repubblica indagano su ipotesi di 'reati finanziari' di club di #SerieA a partire dalle #plusvalenze. La Procur… - infoitsport : Mario Stagliano: 'Lazio e Roma? Ad oggi non rischiano nulla per il caso plusvalenze' - spatresano : RT @glmdj: 11 Procure della Repubblica indagano su ipotesi di 'reati finanziari' di club di #SerieA a partire dalle #plusvalenze. La Procur… -