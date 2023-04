Plusvalenze, i pm indagano sulla Lazio da ottobre 2022 (Di venerdì 7 aprile 2023) L’inchiesta sulle Plusvalenze di Lazio e Salernitana ha preso il via ben prima delle perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi dei tre club di Serie A. L’inchiesta Prisma ha fatto scattare una sveglia per le altre Procure. Il Corriere dello Sport scrive: “Mentre il mondo del calcio si interrogava sul destino della Juventus in reLazione alle sue operazioni sospette, c’è chi lavorava sotto traccia per indagare sui conti di Lazio, Roma e Salernitana. Il nuovo filone Plusvalenze che si sviluppa tra la Capitale e Salerno partirebbe quindi da lontano: tra settembre e ottobre 2022, per la precisione”. sulla stessa linea Repubblica, che indica addirittura una data più precisa, almeno sul filone riguardante la Lazio. “Il lavoro dei pm ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) L’inchiesta sulledie Salernitana ha preso il via ben prima delle perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi dei tre club di Serie A. L’inchiesta Prisma ha fatto scattare una sveglia per le altre Procure. Il Corriere dello Sport scrive: “Mentre il mondo del calcio si interrogava sul destino della Juventus in rene alle sue operazioni sospette, c’è chi lavorava sotto traccia per indagare sui conti di, Roma e Salernitana. Il nuovo filoneche si sviluppa tra la Capitale e Salerno partirebbe quindi da lontano: tra settembre e, per la precisione”.stessa linea Repubblica, che indica addirittura una data più precisa, almeno sul filone riguardante la. “Il lavoro dei pm ...

