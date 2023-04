Plusvalenze, anche la Procura di Bologna apre un fascicolo su Orsolini (Di venerdì 7 aprile 2023) Da quando l’inchiesta sulla Juve ha sollevato l’interesse della magistratura sull’argomento piovono inchieste. Questa volta è il caso della Procura di Bologna che ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle Plusvalenze. Questa notizia arriva dopo che la Procura della Repubblica di Bologna aveva da giorni in mano gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza piemontese. Su input della Procura di Torino, che ha trasmesso gli atti dell’inchiesta sulla Juventus così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale, anche la magistratura felsinea si muove e apre il fascicolo, che secondo quanto riferisce l’Ansa, riguarderebbe l’operazione per mezzo della quale il club rossoblù ha ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 aprile 2023) Da quando l’inchiesta sulla Juve ha sollevato l’interesse della magistratura sull’argomento piovono inchieste. Questa volta è il caso delladiche ha aperto unsulla vicenda delle. Questa notizia arriva dopo che ladella Repubblica diaveva da giorni in mano gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza piemontese. Su input delladi Torino, che ha trasmesso gli atti dell’inchiesta sulla Juventus così come avvenuto in altre procure italiane per ragioni di competenza territoriale,la magistratura felsinea si muove eil, che secondo quanto riferisce l’Ansa, riguarderebbe l’operazione per mezzo della quale il club rossoblù ha ...

