Pittoni: "Con decreto Pa rispettati impegni con il personale scolastico" (Di venerdì 7 aprile 2023) "Non c'è ancora il testo definitivo del decreto legge sulla Pubblica amministrazione approvato in Consiglio dei ministri, ma il documento - che inaugura una serie di nuovi fronti - riguarda anche alcune nostre richieste particolari: lo slittamento del vincolo di mobilità dei docenti neoassunti per avere il tempo di approfondire la questione con le parti sociali, l'eliminazione della necessità dell'abilitazione all'insegnamento per accedere senza preselezione ai corsi di specializzazione sul sostegno con tre anni di esperienza specifica negli ultimi cinque, lo scorrimento dei docenti idonei dei concorsi ordinari. E siamo solo all'inizio. Altri interventi importanti sono già in lavorazione...".

