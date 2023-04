Pistocchi: «Marotta, Lapo aveva previsto problemi dopo il suo addio» (Di venerdì 7 aprile 2023) Maurizio Pistocchi ha commentato la decisione di Ferrari e Juventus di tenere fuori dalle decisioni Lapo Elkann. Nonostante, secondo il giornalista, avesse previsto i problemi dell’addio di Beppe Marotta prima che si accasasse all’Inter. problemi – Maurizio Pistocchi difende Lapo Elkann, ricordando anche la sua capacità di giudizio dopo il passaggio di Beppe Marotta dalla Juventus all’Inter. Questo il suo pensiero su Twitter: “È un peccato che una persona geniale e generosa come Lapo non sia parte attiva nel processo di ricostruzione di Juventus e Ferrari. Eppure aveva previsto i problemi che avrebbe causato l’addio di ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) Maurizioha commentato la decisione di Ferrari e Juventus di tenere fuori dalle decisioniElkann. Nonostante, secondo il giornalista, avessedell’di Beppeprima che si accasasse all’Inter.– MauriziodifendeElkann, ricordando anche la sua capacità di giudizioil passaggio di Beppedalla Juventus all’Inter. Questo il suo pensiero su Twitter: “È un peccato che una persona geniale e generosa comenon sia parte attiva nel processo di ricostruzione di Juventus e Ferrari. Eppureche avrebbe causato l’di ...

Pistocchi: «Un vero peccato che Lapo Elkann non faccia parte della Juventus» Eppure aveva previsto i problemi che avrebbe causato l'addio di Marotta e l'esigenza di una squadra forte in Ferrari.