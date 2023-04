Pioli: “Vittoria meritata a Napoli ma mercoledì in Champions non succederà” (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro l’Empoli e proiettandosi già alla super sfida di mercoledì a San Siro. I rossoneri affronteranno il Napoli di Spalletti in Champions League per la gara d’andata dei quarti di finale e proprio in merito al big match europeo il tecnico ha detto la sua tornando anche sulla roboante Vittoria per 0-4 al Maradona. AC Milan v Salernitana, Serie A football, Milano, Italy Milano, Italy. 13th, March 2023. Head coach Stefano Pioli of AC Milan seen in the Serie A match between AC Milan and Salernitana at San Siro in Milano. Milano Italy PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxFIN Copyright: xGonzalesxPhoto/TommasoxFimianoxSulla Champions contro il Napoli Io ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno contro l’Empoli e proiettandosi già alla super sfida dia San Siro. I rossoneri affronteranno ildi Spalletti inLeague per la gara d’andata dei quarti di finale e proprio in merito al big match europeo il tecnico ha detto la sua tornando anche sulla roboanteper 0-4 al Maradona. AC Milan v Salernitana, Serie A football, Milano, Italy Milano, Italy. 13th, March 2023. Head coach Stefanoof AC Milan seen in the Serie A match between AC Milan and Salernitana at San Siro in Milano. Milano Italy PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxFIN Copyright: xGonzalesxPhoto/TommasoxFimianoxSullacontro ilIo ...

