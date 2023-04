Pioli prepara il Milan per la Champions: contro l’Empoli dentro le seconde linee (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefano Pioli sta preparando il suo Milan per la sfida d’andata contro il Napoli in Champions League Stefano Pioli sta preparando il suo Milan per la sfida d’andata contro il Napoli in Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un massiccio turnover per i rossoneri contro l’Empoli. Rebic e Origi potrebbero avere chance dal 1?. In campo anche Saelemaekers e Pobega per un attacco tutto nuovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Stefanostando il suoper la sfida d’andatail Napoli inLeague Stefanostando il suoper la sfida d’andatail Napoli inLeague. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un massiccio turnover per i rossoneri. Rebic e Origi potrebbero avere chance dal 1?. In campo anche Saelemaekers e Pobega per un attacco tutto nuovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Pioli pensa alla #Champions?? - Imsgale : Pioli che si prepara a dire a Cdk che il campo anche contro l’Empoli lo vedrà col binocolo - Manueldoro26 : @FratelliRosson In pratica per sminuire la nostra vittoria, ci sta dicendo che il Napoli aveva già la testa alla Ch… - non_tona : @fikayoluca_ Tanto pioli abbiamo capito che le partite non le prepara quindi ci serve mister cassano magari aiutato… - zeqiri_kevin : @Vincenz08450231 @annatrieste se le prepara meglio nei big match il milan le domina tutti, e poi pioli contro spall… -