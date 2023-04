Pioggia di missili da Hamas su Israele. Rischia di riesplodere il conflitto in Medio Oriente (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministero della Difesa d’Israele ha reso noto questa mattina di aver colpito obiettivi appartenenti al gruppo terroristico palestinese Hamas nel Libano meridionale (10 postazioni) e nella Striscia di Gaza (3 postazioni). Lo Stato ebraico ha reagito dopo che dal Libano e dalla Striscia di Gaza è arrivata una Pioggia di razzi (34 missili partiti dal Libano verso la Galilea occidentale), e altri sette lanciati direttamente dalla Striscia di Gaza. Israele accusa i gruppi palestinesi legati ad Hamas di essere responsabili e la Pioggia di missili lanciati da Hamas Rischia di far riesplodere il conflitto in Medio Oriente. L’esercito israeliano ha reso noto ... Leggi su panorama (Di venerdì 7 aprile 2023) Il ministero della Difesa d’ha reso noto questa mattina di aver colpito obiettivi appartenenti al gruppo terroristico palestinesenel Libano meridionale (10 postazioni) e nella Striscia di Gaza (3 postazioni). Lo Stato ebraico ha reagito dopo che dal Libano e dalla Striscia di Gaza è arrivata unadi razzi (34partiti dal Libano verso la Galilea occidentale), e altri sette lanciati direttamente dalla Striscia di Gaza.accusa i gruppi palestinesi legati addi essere responsabili e ladilanciati dadi farilin. L’esercito israeliano ha reso noto ...

