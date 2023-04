Pio e Amedeo tornano a teatro con il nuovo spettacolo “FELICISSIMO SHOW” I dettagli 

(Di venerdì 7 aprile 2023) Pio e: da ottobrecon il”. IDopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “FELICISSIMA SERA”, la cui terza e ultima puntata andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5, PIO esi preparano a tornare inda ottobre con il”, al quale si aggiungono ora otto nuovi imperdibili appuntamenti. Questo il calendario delle date: 28 settembre – TARANTO –Orfeo (DATA ZERO) 01 ottobre – ROMA –Brancaccio 02 ottobre – ROMA –Brancaccio 06 ...

"Felicissima Sera" , questa sera alle 21.45 su Canale 5 l'ultima puntata dello show condotto dal duo comico. In studio, una carrellata di super - ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, Giovanna Civitillo, ...Merito di un approccio dissacrante, della loro sincerità e capacità di andare fuori dal seminato e dal già visto Di certo dopo il successo della prima edizione,sembra siano tornati ...Ultimo appuntamento con Felicissima Sera - All Inclusive . Si conclude stasera , venerdì 7 aprile 2023, con lo show di, in onda in prima serata su Canale5 . Tutte le puntate sono disponibili gratuitamente in streaming on demand su Mediaset Infinity . Vediamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della ...

Non si cosa faranno, ma, considerando cosa hanno messo in piedi Pio e Amedeo nelle scorse puntata, non è difficile immaginarlo. Sarà qualcosa sull’onda di Michelle Hunziker nei panni di una nonna, o ...“Felicissima Sera”, questa sera alle 21.45 su Canale 5 l’ultima puntata dello show condotto dal duo comico Pio & Amedeo. In studio, una carrellata di super-ospiti arricchisce la terza e ultima puntata ...