Pio e Amedeo | gran finale per Felicissima Sera | Così esasperiamo il politically correct

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il loro è stato finora il programma leader assoluto di ascolti del venerdìcon picchi di oltre 4 milioni telespettatori. Merito di un approccio dissacrante, della loro sincerità e capacità di andare fuori dal seminato e dal già visto? Di certo dopo il successo della prima edizione, Pio esembra siano tornati allade alla guida del loro show di primata su Canale 5: «– All Inclusive», la cui puntataè sta. «Sinceramente non ci aspettavamo questo successo – ci hanno confessato i due comici pugliesi - a differenza della scorsa edizione di “”, quest'anno abbiamo come controprogrammazione un varierà su Rai Uno come quello della Goggi con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #PioeAmedeo: 'Così esasperiamo il politically correct'. Gran finale per #FelicissimaSera #7aprile… - ilvolosiciliafp : RT @bubinoblog: #FELICISSIMASERA: PIO & AMEDEO SALUTANO IL PUBBLICO TRA PAOLO BONOLIS, ANTONELLA CLERICI E IL VOLO - Gazzettino : Paolo Bonolis da Pio e Amedeo. La casa separata dalla famiglia, le origini rumene, l'ex moglie tradita e la malat... - famigliasimpson : @enrick81 @DursoAVita1 @napoliforever89 @misterf_tweets @carlo234556 @CIAfra73 @Tvottiano @yosoyelfanal @1vs100tw… - crotoneok : ? 'Felicissimo Show': unica tappa in Calabria di Pio e Amedeo -

Venerdì 7 aprile, in prima serata, su Canale 5, gran finale del varietà "All Inclusive" di"Felicissima Sera". In studio, una carrellata di super - ospiti arricchisce la terza e ultima puntata: tra questi, Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Diletta Leotta, Il Volo, Nek e Renga, ...La comicità irriverente disbarca in Sardegna, per l'unica data nell'Isola del "Felicissimo Show" Di: Redazione Sardegna Live La comicità senza timidezza disbarca in Sardegna , per l'unica data nell'...Tutto pronto per il gran finale di Felicissima Sera - All Inclusive , il programma ditrasmesso in prima serata. Per la terza ed ultima puntata, il duo di comici foggiani saranno circondati da ospiti di primissimo livello del panorama artistico italiano. Curiosi di ...

Di certo dopo il successo della prima edizione, Pio e Amedeo sembra siano tornati alla grande alla guida del loro show di prima serata su Canale 5: «Felicissima Sera – All Inclusive», la cui puntata ...Francesco Renga, all'anagrafe Pierfrancesco Renga è nato a Udine, il 12 giugno 1968 (ha 54 anni), è un cantautore italiano. Nasce, con la gemella Paola, da Salvatorico (1929-2020), originario di Tula ...