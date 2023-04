(Di venerdì 7 aprile 2023) Il fondo saudita PIF, proprietario del Newcastle,a condurre affari inconcludendo l’acquisto del 33% di, il più grande produttore al mondo di imbarcazioni da diporto a motore per un valore di oltre 419 milioni di euro. Il Pubblic Investment Fund ha prelevato le quote di minoranza dalla famiglia Vitelli e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Finanza #Notizie PIF torna a investire in Italia entrando nel capitale di Azimut Benetti: Il fondo saudita PIF, pr… -

Il fondo di private equity Investcorpad interessarsi all'Inter. Il Sole 24 Ore scrive oggi che il gruppo che ha provato ad ... Mentre il fondo saudita Public Investment Fund () ha rilevato da ...Ma la guerra in Ucraina, il mondo chea dividersi in blocchi, l'aumento delle materie prime, ... Col Public Investment Fund () saudita primo azionista (nel 2018 investì 1 miliardo di dollari ......questa sera, venerdì 17 marzo , ad essere protagonista della puntata odierna di Caro Marziano , il format di Rai3 condotto da. Dopo averla incontrata durante le prima serie del programma ,...

Pif: “I giovani oggi faticano a capire la mafia che non uccide più” La Stampa

Pif torna dunque a Siena e lo fa con un nuovo gesto d’affetto verso la città: il suo romanzo “La disperata ricerca d’amore di un povero idiota” (edizioni Feltrinelli) è già un successo. Succede così, ...Per costruire la fabbrica in Arabia Saudita, Lucid ha potuto contare su finanziamenti e incentivi per oltre 3 miliardi di euro.