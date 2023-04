Piersilvio Berlusconi perde la colonna portante di Mediaset? Un’altra star che va in Rai (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo i provvedimenti contro il trash nelle sue reti, Piersilvio Berlusconi è costretto a gestire un altro problema: potrebbe perdere una vera regina. Fino a qualche anno fa la vedevamo in televisione quasi sette giorni su sette, alla conduzione di tre o addirittura quattro programmi contemporaneamente. Dopo un successo assolutamente incredibile, però, la regina incontrastata di Mediaset è stata messa gradualmente da parte. Piersilvio Berlusconi ha Un’altra gatta da pelare – Fonte foto: Ansa – Grantennistoscana.itNaturalmente stiamo parlando di Barbara D’Urso, costretta da Piersilvio Berlusconi a ridurre drasticamente le sue trasmissioni sulla rete ammiraglia di Mediaset. I motivi di questa decisione ovviamente furono ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo i provvedimenti contro il trash nelle sue reti,è costretto a gestire un altro problema: potrebbere una vera regina. Fino a qualche anno fa la vedevamo in televisione quasi sette giorni su sette, alla conduzione di tre o addirittura quattro programmi contemporaneamente. Dopo un successo assolutamente incredibile, però, la regina incontrastata diè stata messa gradualmente da parte.hagatta da pelare – Fonte foto: Ansa – Grantennistoscana.itNaturalmente stiamo parlando di Barbara D’Urso, costretta daa ridurre drasticamente le sue trasmissioni sulla rete ammiraglia di. I motivi di questa decisione ovviamente furono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anna62895433 : LA SVEGLIAZIONE DI PIERSILVIO BERLUSCONI CHE NON VUOLE PIÙ GLI ONESTINI A MEDIASET È TUTTO DIRE ! - DomenicoMazzil5 : RT @Agenzia_Italia: #SilvioBerlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' _ Il fratello Paolo: 'Si… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #SilvioBerlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' _ Il fratello Paolo: 'Si… - Agenzia_Italia : #SilvioBerlusconi è malato cronico di una leucemia non acuta. La famiglia: 'Sta migliorando' _ Il fratello Paolo:… - infoitcultura : Isola dei famosi, Piersilvio Berlusconi cambia il cast -