Piero Chiambretti vince in giudizio | il tribunale dimezza l’assegno di mantenimento della figlia

(Di venerdì 7 aprile 2023) Il conduttoree l’ex compagna Federica Laviosa si sono separati dal 2016. Insieme hanno unache si chiama Margherita. Lo showman l’ha portata inper chiedere la riduzione deldi. A ottobre 2022 ilha respinto la richiesta nonostante il peggioramento del reddito del conduttore. Ora in appello i giudici gli hanno dato ragione. E hannoto l’importo da 3 mila a 1.500 euro al mese. «Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire», dice oggi a La Stampa.aveva chiesto ai giudici di ridurre da 3 mila a 800 euromensile destinato alla, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Lui dice che non c'è nulla da gioire perché ci va di mezzo una bambina - borraccino_ : Mi chiedo se, prima di affidarlo alla Panicucci, abbiano proposto la conduzione di #BacktoSchool a Piero Chiambrett… - MCaverzan : ‘non sono una faccia da canale 5’ – piero chiambretti e la stoccata a aldo grasso: la critica tv... - Dagospia - soltantoDemi : @IlContiAndrea Piero Chiambretti - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: L’ultima puntata de #LaTvdei100eUno inizia ORA ?? Piero Chiambretti vi aspetta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Inf… -

ha vinto la battaglia legale con la sua ex moglie in merito al mantenimento pattuito per la figlia avuta insieme.ha vinto in appello la battaglia legale contro la ...Il conduttoree l'ex compagna Federica Laviosa si sono separati dal 2016 . Insieme hanno una figlia che si chiama Margherita . Lo showman l'ha portata in tribunale per chiedere la riduzione dell'...Gli Amici della Musica di Tortona organizzano martedì 11 aprile alle ore 21.15 al Teatro Civico il concerto di Andrea Bacchetti al pianoforte dal titolo 'Da Bach a­ - quattro secoli di musica in Tv'.

Piero Chiambretti vince in appello: dimezzato l'assegno per il mantenimento della figlia. «Ma non c'è nulla da gioire» Corriere della Sera

Piero Chiambretti vince in tribunale il secondo round contro l'ex compagna Federica Laviosa. Il conduttore torinese ha ottenuto dalla corte d'appello di Torino il dimezzamento dell'assegno di ...Piero Chiambretti ha vinto la battaglia legale con la sua ex moglie in merito al mantenimento pattuito per la figlia avuta insieme.