Piero Chiambretti vince in appello, l’assegno di mantenimento per la figlia passa da 3000 a 1500 euro al mese (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa volta i giudici hanno dato ragione a Piero Chiambretti: il conduttore ha vinto il secondo round con la Giustizia vedendo accolta la richiesta di dimezzare l’assegno mensile per la figlia Margherita, che passa da 3mila a 1.500 euro al mese. “Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire”, precisa però il conduttore al dorso torinese de La Stampa, commentando la decisione della Corte d’appello (sezione minori e famiglia), che ha ribaltato la sentenza di primo grado. Piero Chiambretti, I GUADAGNI DIMEZZATI E LA RICHIESTA AL GIUDICE Lo scorso anno Chiambretti aveva chiesto la modifica dell’accordo con l’ex compagna Federica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Questa volta i giudici hanno dato ragione a: il conduttore ha vinto il secondo round con la Giustizia vedendo accolta la richiesta di dimezzaremensile per laMargherita, cheda 3mila a 1.500al. “Non sono né entusiasta né deluso. Queste sono sempre cose difficili, c’è di mezzo una bambina. Non c’è nulla da gioire”, precisa però il conduttore al dorso torinese de La Stampa, commentando la decisione della Corte d’(sezione minori e famiglia), che ha ribaltato la sentenza di primo grado., I GUADAGNI DIMEZZATI E LA RICHIESTA AL GIUDICE Lo scorso annoaveva chiesto la modifica dell’accordo con l’ex compagna Federica ...

