Pià: “Napoli con Lecce test decisivo, con il Milan perdeva anche con Osimhen” (Di venerdì 7 aprile 2023) Inacio Pià ex attaccante del Napoli, parla della sfida degli azzurri contro il Lecce valida per la 29sima giornata di Serie A. L’ex attaccante del Napoli ai microfoni di Radio Crc dice: “Se contro il Lecce sarà un test decisivo per il Napoli? Sì. Penso che la partita più importante sia quella di questa sera perché il Napoli viene da una sconfitta pesante dal punto di vista della prestazione senza nulla togliere al Milan. Stasera sarà importante anche per la fiducia in vista della sfida di Champions contro il Milan.Quella di Osimhen è un’assenza pesante, è un giocatore che ti dà lo strappo in campo aperto. Sappiamo benissimo il valore e il peso che ha in questa squadra, ma non dobbiamo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 7 aprile 2023) Inacio Pià ex attaccante del, parla della sfida degli azzurri contro ilvalida per la 29sima giornata di Serie A. L’ex attaccante delai microfoni di Radio Crc dice: “Se contro ilsarà unper il? Sì. Penso che la partita più importante sia quella di questa sera perché ilviene da una sconfitta pesante dal punto di vista della prestazione senza nulla togliere al. Stasera sarà importanteper la fiducia in vista della sfida di Champions contro il.Quella diè un’assenza pesante, è un giocatore che ti dà lo strappo in campo aperto. Sappiamo benissimo il valore e il peso che ha in questa squadra, ma non dobbiamo ...

