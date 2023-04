"Pezzo di me***. Cosa ti auguro". Striscia la notizia, furia Manzini (Di venerdì 7 aprile 2023) Durissimo sfogo di Francesca Manzini, co-conduttrice di Striscia la notizia, e figlia dell'ex team manager della Lazio Maurizio Manzini, contro la persona che le ha rubato la sua bicicletta elettrica, di giorno, in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, una delle zone più "in" e centrali di Roma. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook la figlia dell'ex team manager della Lazio, attacca (non senza ironia): "A te caro Pezzo di me*** che mi hai rubato la bici auguro tante cose!". Quindi, in un colloquio con il sito Leggo, Francesca Manzini parla del furto che ha subito: "Mi hanno rubato la bici elettrica in Prati, era legatissima con una catena, per sfogarmi ho scritto subito un post, tanto ormai non potevo farci niente. Non ho capito ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Durissimo sfogo di Francesca, co-conduttrice dila, e figlia dell'ex team manager della Lazio Maurizio, contro la persona che le ha rubato la sua bicicletta elettrica, di giorno, in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, una delle zone più "in" e centrali di Roma. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook la figlia dell'ex team manager della Lazio, attacca (non senza ironia): "A te carodiche mi hai rubato la bicitante cose!". Quindi, in un colloquio con il sito Leggo, Francescaparla del furto che ha subito: "Mi hanno rubato la bici elettrica in Prati, era legatissima con una catena, per sfogarmi ho scritto subito un post, tanto ormai non potevo farci niente. Non ho capito ...

